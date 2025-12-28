Il 31 marzo 1971, allo stadio Colombes di Parigi, si svolse un match di beneficenza tra il Santos di Pelé e una selezione francese. L’evento, che coinvolse i migliori giocatori dell’Olympique de Marseille e dell’As Saint-Étienne, rappresentò un’occasione speciale per osservare Pelé in un contesto diverso dal solito, senza particolare entusiasmo apparente, in una giornata di inizio primavera.

Parigi, 31 marzo 1971. In una tiepida giornata di inizio primavera, lo stadio Colombes fu teatro di un evento tanto inatteso quanto affascinante: un match di calcio benefico che vide protagonista il Santos di Pelé, e una selezione francese composta dai migliori giocatori dell’Olympique de Marseille e dell’As Saint-Étienne, eterni rivali dell’epoca. In quella cornice dedicata alla solidarietà e al mondo sportivo, fece la sua apparizione anche Brigitte Bardot, allora una delle figure più iconiche del cinema internazionale. La partita, organizzata a scopo di beneficenza, fu concepita per raccogliere fondi e attirare l’attenzione del pubblico su cause condivise, unendo la notorietà del calcio brasiliano a quella dei club francesi e a una presenza di spettacolo di altissimo profilo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Quando Pelé incontrò Brigitte Bardot e O' Rei non sembrò così entusiasta

