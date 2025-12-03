Romero sembra Pelé! Gol pazzesco in rovesciata al 95'

Un secondo tempo memorabile, culminato con una giocata tanto inaspettata quanto spettacolare. Al St James' Park, Newcastle e Tottenham  danno vita a un pirotecnico 2-2, con tutti i gol segnati nella ripresa. I padroni di casa si fanno rimontare due volte dall'incredibile doppietta di Cristian Romero, che firma il pari al 95' con una rovesciata senza senso. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

