Romero sembra Pelé! Gol pazzesco in rovesciata al 95'
Un secondo tempo memorabile, culminato con una giocata tanto inaspettata quanto spettacolare. Al St James' Park, Newcastle e Tottenham danno vita a un pirotecnico 2-2, con tutti i gol segnati nella ripresa. I padroni di casa si fanno rimontare due volte dall'incredibile doppietta di Cristian Romero, che firma il pari al 95' con una rovesciata senza senso. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quello che per anni sembrava impossibile è finalmente realtà! È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “BETTER LATE THAN NEVER”, l’album di ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE, le due icone mondiali della musica latin unite finalmente in un u - facebook.com Vai su Facebook