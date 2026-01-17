La sindaca di La Spezia, Vittoria Ferdinandi, commenta l’intervento in merito all’omicidio avvenuto in città, sottolineando l’importanza di ascolto, relazione e fermezza come valori fondamentali per affrontare la situazione. Di seguito, pubblichiamo il suo intervento completo sulla tragica perdita di un giovane della comunità, evidenziando l’impegno delle istituzioni nel garantire sicurezza e dialogo.

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento della sindaca Vittoria Ferdinandi sulla morte del ragazzo a La Spezia per una coltellata da parte di un coetaneo. Un episodio che non riguarda solo la città ligure, ma che apre un dibattito a livello nazionale sulla crescente violenza giovanile, che non è solo un problema di ordine pubblico, ma anche un disagio emotivo e psichico che deve essere studiato per poi sostenere e aiutare le persone fragili. Di seguito il commento della sindaca Ferdinandi. Buona lettura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: La sindaca Ferdinandi: “La fragilità non è resa, mai pensato di mollare”

Leggi anche: “Chiediamo chiarezza sulla presenza di Hannoun in iniziative con la Sindaca Ferdinandi"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il sindaco di La Spezia Peracchini: «L'uso di coltelli è solo di certe etnie. Dobbiamo fare di più»; Il sindaco Peracchini dopo l’omicidio a scuola: “Un dolore immenso”; La Spezia, accoltellamento a scuola: morto studente 18enne: fermato un compagno; La Spezia, morto il 18enne accoltellato a scuola. Valditara: «Tragedia per l’intero Paese».

L'Intervento su omicidio di La Spezia, la sindaca Ferdinandi: "Ascolto, relazione e fermezza tornino centrali" - L'appello ad aprire una discussione a livello istituzionale per arginare queste tragedie: ovvero la morte del ragazzo a La Spezia per una coltellata da parte di un coetaneo ... perugiatoday.it