Chiediamo chiarezza sulla presenza di Hannoun in iniziative con la Sindaca Ferdinandi

Si richiede maggiore trasparenza sulla partecipazione di Hannoun alle attività con la Sindaca Ferdinandi. La recente vicenda, che ha coinvolto il presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, arrestato nell’ambito dell’operazione “Domino”, ha suscitato nuove tensioni tra maggioranza e opposizione a Perugia. La questione solleva interrogativi sulla presenza e il ruolo di Hannoun nelle iniziative istituzionali della città.

Nuova polemica in Comune tra opposizione e maggioranza a Perugia dopo l'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, nell'ambito dell'operazione "Domino" per presunto finanziamento al terrorismo internazionale.

"Lepore chiarisca se ha avuto un rimborso". Faro sul sindaco di Bologna dopo l'evento con Hannoun - L'opposizione di Palazzo d'Accursio ora chiede al primo cittadino di Bologna chiede che venga acceso un faro sulle spese sostenute per la trasferta a Genova ... msn.com

L’inchiesta della procura di Genova conferma che Fratelli d’Italia aveva ragione a denunciare i legami di Hannoun con il terrorismo islamico. Dopo il suo arresto pretendiamo chiarezza da Pd e Cinquestelle che lo hanno addirittura ospitato in Parlamento - facebook.com facebook

