La sindaca Ferdinandi | La fragilità non è resa mai pensato di mollare

Perugia, 28 dicembre 2025 – “Non ho alcuna intenzione di lasciare il mio ruolo da sindaca. Le mie fragilità sono da sempre la mia più grande ricchezza, i miei anticorpi più affidabili contro la disumanizzazione della politica, contro la trasformazione delle persone in prodotti vincenti o perdenti da esibire”. intervista sindaca Vittoria Ferdinandi Vittoria Ferdinandi, sindaca dem di Perugia, nel giorno di Natale ha scritto un lungo post nel quale fa gli auguri ai suoi concittadini. Racconta prima di tutto di essere influenzata e di come, restando a casa, abbia potuto riflettere sul suo ruolo, sui suoi impegni, su quanta fatica richieda il lavoro da prima cittadina e sulle fragilità di ognuno di noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

