L'Inter prosegue la fuga vittoria per 1-0 a Udine | decide capitan Lautaro con un gran gol

L'Inter continua la sua serie positiva con una vittoria per 1-0 a Udine. La rete decisiva, siglata da Lautaro Martinez nel primo tempo, ha permesso ai nerazzurri di portare a casa i tre punti. La partita ha mostrato un equilibrio tra le squadre, con un risultato che rispecchia gli episodi sul campo.

Inter in fuga, la vittoria sul Lecce vale il più sei. Chivu: “Grande atteggiamento” - Pio Esposito per la fuga interista grazie al recupero di campionato, Conte scivola a meno sei dalla vetta a parità di partite e solo Allegri può tenere la scia. msn.com

Pagellone 19ª giornata Serie A: Inter splendente e in fuga, la Juve convince, Conte fermato - La squadra di Chivu domina e vince: è a +3 sul Milan e +4 sul Napoli, fermato dal Verona. eurosport.it

Trasferte, rimonte e 19 risultati utili consecutivi: il Milan prosegue la caccia all’Inter x.com

GdS - Dumfries prosegue il programma di recupero in una clinica di Amsterdam, rimanendo costantemente in contatto con l’equipe medica dell’Inter. Il rientro a Milano è previsto per la fine di gennaio, con l’obiettivo di tornare disponibile entro la fine di febbrai - facebook.com facebook

