L'Inter prosegue la fuga vittoria per 1-0 a Udine | decide capitan Lautaro con un gran gol
L'Inter continua la sua serie positiva con una vittoria per 1-0 a Udine. La rete decisiva, siglata da Lautaro Martinez nel primo tempo, ha permesso ai nerazzurri di portare a casa i tre punti. La partita ha mostrato un equilibrio tra le squadre, con un risultato che rispecchia gli episodi sul campo.
L'Inter vince 1-0 a Udine grazie a un bel gol di Lautaro Martinez nel primo tempo: risultato 'stretto' per quanto visto in campo. I nerazzurri allungano in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Diretta Gol Serie A, Atalanta Inter 0-1: la decide Lautaro.
Leggi anche: Pisa Inter 0-2, Lautaro Martinez torna al gol e decide la gara con una doppietta. Vetta momentanea per i nerazzurri in attesa di Roma Napoli
Inter, prove di fuga; Calcio, serie A: il Napoli stecca col Verona e l’Inter prova a scappare; Inter, prove di fuga con il 2-0 a Parma. L’Udinese vince a Torino, 2-2 tra Lazio e Fiorentina; SERIE A - Esposito lancia la fuga Scudetto: per i bookmaker Inter senza rivali, crolla il Napoli.
L’Inter prosegue la fuga, vittoria per 1-0 a Udine: decide capitan Lautaro con un gran gol - 0 a Udine grazie a un bel gol di Lautaro Martinez nel primo tempo: risultato 'stretto' per quanto visto in campo ... fanpage.it
Inter in fuga, la vittoria sul Lecce vale il più sei. Chivu: “Grande atteggiamento” - Pio Esposito per la fuga interista grazie al recupero di campionato, Conte scivola a meno sei dalla vetta a parità di partite e solo Allegri può tenere la scia. msn.com
Pagellone 19ª giornata Serie A: Inter splendente e in fuga, la Juve convince, Conte fermato - La squadra di Chivu domina e vince: è a +3 sul Milan e +4 sul Napoli, fermato dal Verona. eurosport.it
Trasferte, rimonte e 19 risultati utili consecutivi: il Milan prosegue la caccia all’Inter x.com
GdS - Dumfries prosegue il programma di recupero in una clinica di Amsterdam, rimanendo costantemente in contatto con l’equipe medica dell’Inter. Il rientro a Milano è previsto per la fine di gennaio, con l’obiettivo di tornare disponibile entro la fine di febbrai - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.