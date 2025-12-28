Diretta Gol Serie A Atalanta Inter 0-1 | la decide Lautaro

La 17ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria dell'Inter sull'Atalanta per 1-0, grazie a un gol di Lautaro Martinez. In questa pagina troverai una sintesi completa, risultati, moviola e cronaca in tempo reale delle partite di oggi, tra cui Milan-Verona, Cremonese-Napoli, Bologna-Sassuolo e Atalanta-Inter, per seguire gli aggiornamenti del campionato 2024/2025.

Atalanta-Inter, diretta: risultato in tempo reale e formazioni, Chivu nella trappola Bergamo - Gli uomini di Palladino contendono ai nerazzurri la 17ª giornata di campionato. tuttosport.com

Diretta/ Atalanta Inter (risultato 0-1) streaming video: la sblocca Lautaro! Serie A, 28 dicembre 2025 - Diretta Atalanta Inter, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dalla New Balance Arena per il diciassettesimo turno di Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Doppio LAUTARO SCATENATO: Pisa-Inter 0-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

SERIE A | In campo Atalanta-Inter. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

SERIE A | In campo Bologna-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.