Diretta Gol Serie A Atalanta Inter 0-1 | la decide Lautaro

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 17ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria dell'Inter sull'Atalanta per 1-0, grazie a un gol di Lautaro Martinez. In questa pagina troverai una sintesi completa, risultati, moviola e cronaca in tempo reale delle partite di oggi, tra cui Milan-Verona, Cremonese-Napoli, Bologna-Sassuolo e Atalanta-Inter, per seguire gli aggiornamenti del campionato 2024/2025.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabelline, risultate, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Milan Verona, Cremonese Napoli, Bologna Sassuolo e Atalanta Inter, valevoli per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE ATALANTA INTER SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

