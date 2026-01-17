L’Inter batte l’Udinese e consolida la fuga con le medio-piccole segna sempre Lautaro

L’Inter ha vinto 2-0 contro l’Udinese, rafforzando la propria posizione in classifica. Lautaro Martinez ha segnato ancora, confermando la sua costanza nelle prestazioni contro le squadre di medio-piccola dimensione. La squadra di Inzaghi continua così la sua serie positiva, mantenendo un buon ritmo e consolidando il vantaggio sulle concorrenti. Un risultato importante per i nerazzurri in una trasferta sempre difficile.

L’Inter batte l’Udinese e consolida la fuga, con le piccole segna sempre Lautaro L’Inter non è inciampata a Udine. Ha vinto 1-0 e il risultato sarebbe potuto essere anche più ampio. Il dominio è stato netto, soprattutto nella prima ora di gioco. La squadra di Chivu ha avuto il totale controllo della partita. Ha cominciato con piglio aggressivo e il tema del match non è più cambiato. Gol del solito Lautaro – implacabile contro le squadre medio-piccole – su assist di Pio Esposito preferito a Thuram che non riesce a tornare l’attaccante della scorsa stagione. All’Inter non è venuto col braccino, anzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

