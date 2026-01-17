L’inchiesta sul Garante della Privacy i vertici | Andiamo avanti E il caso infiamma i partiti
L’inchiesta sulla presunta corruzione al Garante della Privacy coinvolge tutti i membri dell’Autorità, che hanno confermato la volontà di proseguire il loro incarico. Nonostante le indagini della Procura di Roma, nessuno si è dimesso. La vicenda ha suscitato reazioni tra i principali partiti politici, alimentando un dibattito sulla trasparenza e l’indipendenza delle istituzioni.
Roma, 17 gennaio 2026 – Niente dimissioni. L’intero collegio del Garante per la privacy è indagato in concorso dalla Procura di Roma per corruzione e peculato, ma nessuno dei quattro membri che compongono l’Autorità ha intenzione di fare un passo indietro. Il presidente Pasquale Stanzione tira dritto dichiarandosi fiducioso nell’operato della magistratura e anche i suoi colleghi si proclamano certi “di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati” confermando la volontà di “proseguire il proprio lavoro”. Scontro Report-Garante, dalla multa alle dimissioni di Fanizza Non fanno un passo indietro nemmeno le polemiche tra maggioranza e opposizione per lo scandalo che nelle ultime ore ha visto scattare le perquisizioni della Guardia di Finanza, impegnata fino a tarda notte nell’acquisizione di documenti dopo aver sequestrato cellulari e pc agli indagati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
