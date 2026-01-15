Garante della Privacy vertici sotto inchiesta per corruzione e peculato | ecco spese e rimborsi contestati

L'indagine sull'Autorità Garante per la Privacy riguarda i vertici, sotto inchiesta per sospetti di corruzione e peculato. Sono in corso approfondimenti tecnici e verifiche documentali sulle spese e i rimborsi contestati, in un percorso di analisi che mira a fare chiarezza sulle modalità di gestione delle finanze dell'ente.

Roma – L’indagine che ha colpito i vertici dell’ Autorità Garante per la Privacy entra in una fase cruciale di analisi tecnica e riscontri documentali. Dopo le massicce perquisizioni eseguite ieri dai militari della Guardia di Finanza nella sede istituzionale e nelle abitazioni private dei coinvolti, l’attenzione degli inquirenti è ora focalizzata sull’imponente mole di materiale informatico e sulla documentazione contabile sequestrata. Scontro Report-Garante, dalla multa alle dimissioni di Fanizza L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, vede indagati per le ipotesi di reato di peculato e corruzione il presidente Pasquale Stanzione e gli altri tre membri che compongono il Collegio dell’Autorità: la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e i componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Garante della Privacy, vertici sotto inchiesta per corruzione e peculato: ecco spese e rimborsi contestati Leggi anche: Garante Privacy indagato: inchiesta su corruzione e peculato Leggi anche: Inchiesta sul Garante della Privacy, il presidente Stanzione e altri membri indagati per corruzione e peculato: «Sono tranquillo» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Garante della Privacy, vertici sotto inchiesta per corruzione e peculato: ecco spese e rimborsi contestati - Indagati il presidente Stanzione (“Sono tranquillo”), la vice Ginevra Cerrina Feroni e i componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza. quotidiano.net

Alberghi a 5 stelle, migliaia di euro in macelleria e auto blu. Inchiesta sul Garante della Privacy, ecco le carte e che cosa emerge - Secondo l’indagine, il mezzo — che per legge sarebbe riservato esclusivamente al presidente e solo per inderogabili esigenze di ... affaritaliani.it

Garante della Privacy, indagato il presidente Stanzione: in corso perquisizioni nella sede - Garante della Privacy, indagato il presidente Stanzione: in corso le perquisizioni della Gdf nella sede, sequestrati cellulari e computer. notizie.it

Perquisizioni Garante Privacy a Roma: indagato il presidente Pasquale Stanzione https://tg.la7.it/cronaca/prequisizioni-garante-privacy-roma-indagato-pasquale-stanzione-15-01-2026-250916 - facebook.com facebook

Social network e impatti privacy: aggiornate le linee guida del Garante privacy ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/social-net… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.