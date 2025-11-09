Garante della Privacy-Report il nuovo scontro è sugli occhiali Meta | Non mandi in onda il servizio Ranucci replica | Andiamo avanti
Si accende nuovamente la tensione tra la redazione di Report e il Garante per la protezione dei dati personali. Alla vigilia della nuova puntata del programma di Rai 3, in onda domenica 9 novembre, è il servizio dedicato agli smart glasses di Meta ad alimentare lo scontro. L’Autorità per la Privacy ha definito l’inchiesta « destituita di ogni fondamento, frutto o di una scarsa conoscenza della materia o, peggio, di mala fede », auspicando che la Rai «si astenga dal trasmettere, nei termini annunciati, il servizio». Parole dure, che hanno immediatamente provocato la replica del conduttore Sigfrido Ranucci: «Siamo di fronte all’ ennesimo tentativo di bloccare la messa in onda di una trasmissione da parte del Garante». 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Garante Privacy: "L'inchiesta di Report sugli smart glass di Meta destituita di ogni fondamento, non vada in onda" - X Vai su X
Garante Privacy, Report: scambio di messaggi Ghiglia-Meloni su provvedimento green pass Le anticipazioni della trasmissione di Rai3 relative al 2021, quando la premier era all'opposizione. Donzelli (FdI): "Pubblicazione è ferita democrazia": è scontro - facebook.com Vai su Facebook
Garante della Privacy-Report, il nuovo scontro è sugli occhiali Meta: «Non mandi in onda il servizio». Ranucci replica: «Andiamo avanti» - Ancora tensione tra l’Autorità e la trasmissione Rai, dopo il caso Ghiglia. Da msn.com
Il Garante a Report: “Infondata l’inchiesta sugli occhiali Google”. Ranucci: “Tentano di fermarci” - Le polemiche nate dalle anticipazioni sulla puntata di domani: al centro un approfondimento sugli smart ... Scrive repubblica.it
Il Garante tutela se stesso: “Report non vada in onda” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Il Garante tutela se stesso: “Report non vada in onda”" pubblicato il 9 Novembre 2025 a firma di Thomas Mackinson ... Scrive ilfattoquotidiano.it