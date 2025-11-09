Garante della Privacy-Report il nuovo scontro è sugli occhiali Meta | Non mandi in onda il servizio Ranucci replica | Andiamo avanti

Si accende nuovamente la tensione tra la redazione di Report e il Garante per la protezione dei dati personali. Alla vigilia della nuova puntata del programma di Rai 3, in onda domenica 9 novembre, è il servizio dedicato agli smart glasses di Meta ad alimentare lo scontro. L’Autorità per la Privacy ha definito l’inchiesta « destituita di ogni fondamento, frutto o di una scarsa conoscenza della materia o, peggio, di mala fede », auspicando che la Rai «si astenga dal trasmettere, nei termini annunciati, il servizio». Parole dure, che hanno immediatamente provocato la replica del conduttore Sigfrido Ranucci: «Siamo di fronte all’ ennesimo tentativo di bloccare la messa in onda di una trasmissione da parte del Garante». 🔗 Leggi su Open.online