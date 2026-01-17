L' emendamento fake di La Vardera | Il milione di euro stanziato sia destinato allo Zen

L'emendamento presentato da La Vardera, che avrebbe destinato un milione di euro allo Zen, si è rivelato falso. L'autore ha scritto al presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, criticando il sistema che ha portato all'approvazione di questa proposta ingannevole. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e le modalità di approvazione delle iniziative legislative.

Il deputato regionale e leader di Controcorrente scrive al presidente Galvagno: "Credo che una finanziaria non debba andare oltre le 23 e in caso rimandare al giorno dopo. Come è necessario che venga istituito un pool di verifica". Proposto un utilizzo alternativo dei fondi della norma bluff “Ho mandato una lettera al presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, perché il sistema che ha portato all'approvazione del mio emendamento fake non è accettabile. Ho voluto dimostrare come ogni singolo deputato possa fare quello che vuole durante la finanziaria e questo non va bene, poiché si tratta di soldi dei cittadini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

