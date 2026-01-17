Legge di bilancio sotto accusa | Diritti sociali calpestati caregiver dimenticati

La legge di bilancio è al centro di recenti critiche da parte della Uil pensionati Calabria, che evidenzia carenze nelle misure di sostegno ai caregiver e nel sistema di welfare, in particolare nelle zone più vulnerabili. La questione solleva preoccupazioni sulla tutela dei diritti sociali e sulla necessità di interventi mirati per garantire equità e sostegno alle categorie più fragili del Paese.

La legge di bilancio torna al centro delle critiche della Uil pensionati Calabria, che denuncia gravi carenze nelle misure a sostegno dei caregiver e, più in generale, del sistema di welfare, soprattutto nelle aree più fragili del Paese."Ancora una volta, con la legge di bilancio vengono.

