Prezzi alti e diritti calpestati Cosa c’è dietro le proteste in Iran

Da circa una settimana, le piazze dell’Iran sono teatro di proteste diffuse. Le manifestazioni sono scaturite dall’aumento dei prezzi e dalla crescente repressione del regime. Questi eventi riflettono il malcontento di una popolazione che chiede maggiori diritti e condizioni di vita più eque, evidenziando le tensioni sociali e politiche che attraversano il paese.

Da circa una settimana le piazze dell’Iran sono scenario di proteste. A motivare lo scontento è l’aumento del costo della vita e la repressione del regime. Tutto è cominciato il 28 dicembre, con uno sciopero dei commercianti a Teheran per la crisi economica. Alla manifestazione si sono aggiunti gli studenti universitari. Il 1° gennaio sono morte sei persone negli scontri tra manifestanti e polizia nelle città di Teheran e Lordegan. Un’immagine delle proteste è diventata virale: un uomo è seduto in mezzo alla strada cercando di bloccare il passo delle forze di sicurezza in moto. La fotografia è stata paragonata alla storica foto dell’uomo e al carrarmato di Piazza Tiananmen nel 1989. 🔗 Leggi su Formiche.net

