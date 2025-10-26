Fortini pronto alla sfida contro i nerazzurri | A San Siro faremo una grande partita contro l’Inter

26 ott 2025

Inter News 24 Fortini, giocatore della Fiorentina, ha suonato la carica ai suoi in vista della prossima sfida contro l’Inter: le parole del terzino viola. Dopo il pareggio per 2-2 al Franchi contro il Bologna, Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra. Fortini ha sottolineato la determinazione del gruppo, soprattutto dopo essere andato sotto 2-0: « Un pareggio arrivato così senza mai mollare, sotto 2-0, abbiamo stretto i denti e lottato fino alla fine ». Il giovane difensore ha messo in evidenza la capacità della squadra di non arrendersi e di lottare fino all’ultimo, portando a casa un punto importante nonostante le difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com

