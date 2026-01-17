Le vongolare di San Benedetto pescano ancora nelle acque anconetane per Andrea Nobili Avs è una situazione illegittima che va fermata

Le vongolare di San Benedetto continuano a operare nelle acque anconetane, nonostante le normative siano ormai scadute. Andrea Nobili, di Avs, evidenzia come questa situazione sia illegittima e richieda un’azione concreta per fermarla. La questione, principalmente dibattuta a livello regionale, riguarda la prosecuzione di attività di pesca che, secondo molti, non rispettano più le autorizzazioni vigenti.

Il Consiglio regionale ha già posto fine a ogni deroga a partire dal primo gennaio 2026, eppure gli sconfinamenti proseguono: «La gestione sostenibile della risorsa ittica e il rispetto dei limiti di sforzo di pesca costituiscono un interesse pubblico primario riconosciuto da tutte le istituzioni» ANCONA – Continua a tenere banco, a dire il vero più nel mondo della politica regionale che di quella locale, la diatriba relativa alle vongolare di San Benedetto che, in barba a ogni deroga ormai scaduta, continuano a pescare nelle acque della provincia di Ancona. Come è sorto il problema è presto detto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Andrea Nobili (Avs) in visita al carcere di Montacuto, tante le criticità rilevate Leggi anche: La fornitura degli strumenti tecnologici per le persone con disabilità è «bloccata». Andrea Nobili (avs) presenta un'interpellanza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le vongolare anconetane: No alle barche di sambenedettesi fuori zona; «Vongolare di San Benedetto continuano a pescare nel comparto di Ancona» Nobili di Avs presenta un’interpellanza; Vongolare di San Benedetto ancora nelle acque di Ancona. Nobili (Avs): «Stop a situazioni illegittime»; Nobili (Avs), 'stop a situazioni illegittime nella pesca delle vongole'. Nobili (Avs), 'stop a situazioni illegittime nella pesca delle vongole' - "Le vongolare di San Benedetto del Tronto continuano a pescare nelle acque di Ancona nonostante la cessazione di ogni deroga. ansa.it

