Andrea Nobili Avs in visita al carcere di Montacuto tante le criticità rilevate
Andrea Nobili (Avs) ha visitato il carcere di Montacuto, evidenziando numerose criticità nelle condizioni sanitarie delle strutture penitenziarie marchigiane. La visita sottolinea l'importanza di monitorare costantemente lo stato di salute dei detenuti, nel rispetto del loro diritto alla cura e alle condizioni di vita dignitose, in un contesto di crescente attenzione alle criticità del sistema carcerario regionale.
ANCONA – «Monitorare le condizioni sanitarie all’interno degli istituti penitenziari marchigiani è una prerogativa riconosciuta al consigliere regionale e rappresenta un dovere istituzionale rispetto al diritto alla salute delle persone detenute». Con queste parole Andrea Nobili, capogruppo di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
