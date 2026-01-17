LE REGOLE Due tempi da 20 minuti Il campo è di 70 metri

Il flag football è una variante del football americano che si gioca su un campo di 70 yard di lunghezza e 25 yard di larghezza. Ogni partita si svolge in due tempi da 20 minuti ciascuno. Le regole prevedono che, invece di placcaggi, si eliminino i giocatori che vengono fermati tramite il prelievo di una bandiera dalla loro cintura. Questa versione del gioco si concentra su agilità, velocità e strategia, offrendo un’attività dinamica e accessibile.

Le regole del flag football: il rettangolo di gioco è lungo 70 yard (circa 64 metri) e largo 25 yard (circa 23 metri). L’attacco ha 4 tentativi per superare la metà campo e, una volta riuscito, altri 4 per segnare il touchdown, con l’azione che parte sempre dalla propria linea delle 5 yard dopo ogni cambio di possesso. Il Touchdown vale 6 punti, ma la vera strategia si vede subito dopo, quando la squadra deve scegliere se tentare l’extra-point da 1 punto (partendo dalle 5 yard) o quello da 2 punti (partendo dalle 10 o 12 yard a seconda del regolamento specifico). La restrizione della No-Run Zone è il dettaglio tecnico fondamentale: si tratta di una fascia di 5 yard situata prima di ogni area di meta dove è vietato correre con la palla, obbligando il Quarterback a un gioco di soli passaggi per evitare impatti fisici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Hernanes ne è convinto: «Se il campo fosse di 60-70 metri, Zhegrova sarebbe tra i più forti al mondo» Leggi anche: Foggia-Bologna in 70 minuti, Aeroitalia attiva la vendita per la nuova tratta: primo volo il 20 dicembre Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ; Mobilità sostenibile e condivisa, Genova lancia il nuovo piano per lo sharing a due ruote; Affari Tuoi - articolo -; GPS ed Elenchi regionali: due assemblee sindacali il 20 e 21 gennaio. 1996. Sabotage - The Dark Heart Of The Black Ops Beats To A Secret Agenda I verbi non sono mai stati così chiari e facili da capire! È uscito il mio nuovo libro IL QUADERNO DEI VERBI di Vallardi Editore pensato per aiutare i bambini passo dopo passo a usare correttamente i tempi e i modi verbali tra regole, uso, tabelle, schemi e sig - facebook.com facebook Nuove regole ARERA: tempi certi e tutele per i clienti di luce e gas x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.