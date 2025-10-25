Foggia-Bologna in 70 minuti Aeroitalia attiva la vendita per la nuova tratta | primo volo il 20 dicembre

Da Foggia a Bologna in 70 minuti con Aeroitalia, che attiva la vendita dei biglietti di volo da e per il ‘Gino Lisa’. La tratta Foggia - Bologna si aggiunge a quelle già attive per Milano Linate e Torino, e sarà servita con due voli settimanali, ogni martedì e sabato, a partire dal 20 dicembre e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

