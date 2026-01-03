Hernanes ne è convinto | Se il campo fosse di 60-70 metri Zhegrova sarebbe tra i più forti al mondo

Da juventusnews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hernanes esprime una forte opinione su Zhegrova, sottolineando come le sue qualità possano emergere maggiormente su un campo di dimensioni ridotte, tra i 60 e i 70 metri. Questa riflessione mette in luce le potenzialità del giocatore, evidenziando come il contesto possa influenzare le prestazioni e la percezione del suo talento nel calcio moderno.

. Le parole dell’ex juventino. Negli studi di DAZN, l’ex trequartista bianconero  Hernanes  ha analizzato con profondità tecnica le dinamiche tattiche della  Juventus  di Luciano Spalletti, soffermandosi in particolare sull’abbondanza di talento e sulla concorrenza che caratterizza la corsia di destra. Con il ritorno di Francisco Conceição e l’ascesa di Edon Zhegrova, il tecnico toscano si trova a gestire una varietà di opzioni che potrebbero ridefinire il volto offensivo della squadra nel 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

hernanes ne 232 convinto se il campo fosse di 60 70 metri zhegrova sarebbe tra i pi249 forti al mondo

© Juventusnews24.com - Hernanes ne è convinto: «Se il campo fosse di 60-70 metri, Zhegrova sarebbe tra i più forti al mondo»

Leggi anche: Hernanes dice la sua: «La Lazio ha avuto coraggio, ma se l’Inter è in giornata è tra le più forti al mondo»

Leggi anche: La stampa africana attacca: se Anguissa fosse europeo o brasiliano sarebbe il miglior centrocampista al mondo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hernanes, maxi squalifica per aver "toccato" l'arbitro in Prima Categoria - Il centrocampista brasiliano ex Inter, Juve e Lazio, alla soglia dei quarant'anni &#232; ancora protagonista in campo. corrieredellosport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.