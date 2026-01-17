Le proteste in Iran sembrano essersi fermate e non è necessariamente un buon segno

Le proteste in Iran sembrano essersi placate, secondo le poche informazioni disponibili provenienti dall’interno del Paese. Sebbene la calma possa sembrare un segnale di stabilità, è importante considerare che la mancanza di manifestazioni potrebbe anche indicare una repressione o una difficoltà nel comunicare liberamente. Analizzare gli sviluppi recenti richiede cautela, poiché i dati disponibili sono limitati e spesso difficili da verificare.

In base alle poche informazioni che la popolazione riesce a far uscire dai confini del Paese, sembra che le enormi proteste in Iran si siano sostanzialmente spente. Nell’ultima settimana, il regime ha represso le manifestazioni con una violenza inaudita e senza precedenti nella storia recente della nazione. Le forze dell’ordine governative hanno arrestato e ucciso migliaia di persone, con un ritmo insostenibile per i civili che, alla fine, potrebbero essersi arresi. Reuters e Associated Press sono riuscite a mettersi in contatto con diverse persone che vivono a Teheran, e che hanno raccontato che, nella capitale, la situazione parrebbe essere tranquilla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

