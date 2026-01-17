Le elezioni per il presidente infiammano il Portogallo Il favorito è Ventura sodale di Salvini che minaccia | Sarà il maggiore scossone dalla fine del regime

Le elezioni presidenziali in Portogallo, in programma il 18 gennaio, stanno attirando molta attenzione. Con undici candidati in corsa, il panorama politico appare frammentato, mentre i sondaggi indicano cinque possibili finalisti e un favorito certo per il ballottaggio. Tra le candidature emergono figure di rilievo, tra cui Ventura, sostenuto da Salvini, che ha dichiarato che questa sarà la più grande svolta dalla fine del regime.

Undici candidati ai nastri di partenza, cinque in corsa secondo i sondaggi per approdare al secondo turno e uno che, sempre secondo gli ultimi rilevamenti, dovrebbe avere il posto assicurato per il ballottaggio finale: lo scenario delle elezioni presidenziali in Portogallo, in programma il 18 gennaio, ripropone il quadro frammentato emerso nelle politiche del 2025. Un Paese dove, al netto della crescita dell’astensionismo, il 25% dei consensi è già un successone. Ventura, il favorito arriva da destra. Il Portogallo è una repubblica semipresidenziale: il Capo dello Stato viene votato direttamente dal popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le elezioni per il presidente infiammano il Portogallo. Il favorito è Ventura (sodale di Salvini) che minaccia: “Sarà il maggiore scossone dalla fine del regime” Leggi anche: “Governeremo il Venezuela”: Trump minaccia Caracas e chiede la fine del regime Leggi anche: Le proteste infiammano in Iran e Trump sfida il regime, minacciando di intervenire Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le elezioni per il presidente infiammano il Portogallo. Il favorito è Ventura (sodale di Salvini) che minaccia: “Sarà il maggiore scossone dalla fine del regime” - L'estremista di destra promette "il maggior scossone dalla Rivoluzione dei garofani" se eletto presidente. ilfattoquotidiano.it

Elezioni Portogallo 2026, chi sono i principali candidati alle presidenziali - Secondo i sondaggi, è probabile che la contesa sarà decisa al ballottaggio, in calendario l’8 febbraio. tg24.sky.it

Chi potrebbe vincere le elezioni in Portogallo - Domenica 18 i cittadini sono convocati alle urne per scegliere il successore dell’attuale capo di Stato, Marcelo Rebelo de Sousa, in qu ... formiche.net

Vallo, elezioni dell’Ordine dei Commercialisti: Marco Miraldi eletto presidente https://www.settv.it/2026/01/16/vallo-elezioni-dellordine-dei-commercialisti-marco-miraldi-eletto-presidente/ - facebook.com facebook

La presidente dell’Honduras ha chiesto un riconteggio dei voti delle elezioni presidenziali di novembre x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.