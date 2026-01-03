Governeremo il Venezuela | Trump minaccia Caracas e chiede la fine del regime

Durante un discorso a Mar-a-Lago, Donald Trump ha annunciato l’intenzione di governare il Venezuela, criticando il regime di Nicolas Maduro, definito un'organizzazione di “narco-terroristi”. L’ex presidente ha sottolineato l’importanza di mettere fine a questa gestione, in seguito al recente raid che ha portato alla cattura di Maduro, accusato di essere a capo del Cartello dei Soli e di aver causato numerose vittime nel traffico di droga.

“Governeremo il Paese”, dice Donald Trump del Venezuela parlando a Mar-a-Lago dopo il raid che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, non indicato come presidente dello Stato sudamericano ma come capo di un’organizzazione di “narco-terroristi”, il Cartello dei Soli, responsabile di “decine di migliaia di morti per il traffico di droga”. Dopo l’attacco delle forze speciali e i raid missilistici e aerei, Trump ha rifiutato l’idea di una transizione interna al regime venezuelano, dove resta la vicepresidente socialista Delcy Rodriguez con i ministri chiave, Vladimir Padrino Lopez ( Difesa) e Diosdado Cabello (Interno), ma ha chiesto una “giusta transizione” oltre il governo socialista come premessa a una duratura “partnership” tra Venezuela e Stati Uniti, che renderà gli abitanti del Paese “ricchi, indipendenti e sicuri”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Governeremo il Venezuela”: Trump minaccia Caracas e chiede la fine del regime Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu Leggi anche: Venezuela, Trump frena sui raid contro Caracas. Ma Maduro chiede aiuto a Putin La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Governeremo il Venezuela”: Trump minaccia Caracas e chiede la fine del regime - Lago dopo il raid che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, non indicato come presidente dello Stato sudamericano ma come ... msn.com

Trump pronto a prendere il controllo del Venezuela: “Governeremo fino alla transizione e gestiremo il petrolio” - Trump annuncia che gli Usa governeranno il Venezuela fino a una transizione sicura e gestiranno anche il petrolio di Caracas. lanotiziagiornale.it

Guerra in Venezuela, esplosioni e strategia Usa: cosa vuole davvero Trump - Gli Usa bombardano il Venezuela: il contrasto alla droga è il pretesto, il controllo del petrolio e la rinascita del dollaro sono l’obiettivo ... quifinanza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.