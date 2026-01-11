le proteste infiammano in iran e trump sfida il regime minacciando di intervenire

Le proteste in Iran proseguono, con manifestanti che sfidano le restrizioni e la repressione delle autorità. Nel frattempo, Donald Trump ha espresso la sua intenzione di intervenire, criticando il regime e aumentando la tensione internazionale. La situazione rimane complessa, con attori interni ed esterni coinvolti in un contesto di crescente instabilità.

I manifestanti stanno continuando a riversarsi nelle strade di tutto l’ Iran, sfidando la crescente repressione delle autorità contro le proteste. Il blocco di internet, imposto dal regime giovedì, ha in gran parte isolato i manifestanti dal resto del mondo, ma alcuni filmati, che hanno aggirato le limitazioni, mostrano migliaia di persone riunite a Teheran durante la notte. In un video, qualcuno accende dei fuochi d’artificio su piazza Punak, nella capitale, mentre i dimostranti battono pentole e gridano slogan a sostegno dei governanti Pahlavi, detronizzati dopo la rivoluzione islamica del 1979. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

