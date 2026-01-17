L' avvocato dei genitori di Cyane | Voleva fare causa ai Moretti per sfruttamento

L'avvocato dei genitori di Cyane Panine ha dichiarato che la giovane cameriera avrebbe intenzione di avviare un'azione legale contro i Moretti per presunto sfruttamento. Cyane, morta nell'incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, era coinvolta in una causa che avrebbe potuto cambiare la sua situazione lavorativa. La vicenda apre un dibattito sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro in alcuni ambienti.

Cyane Panine, la cameriera del bar Le Constellation di Crans-Montana, morta nell'incendio scoppiato la notte di Capodanno, " voleva fare causa ai Moretti per sfruttamento ". È quanto avrebbe dichiarato l'avvocato di Jerome e Astrid, i genitori della ragazza, al quotidiano tedesco Bild, rivelando che la 24enne aveva già presentato la denuncia presso il Tribunale del lavoro di Sion nel 2024. " Nel 2025, confidò ai suoi genitori che doveva lavorare senza sosta giorno dopo giorno. Il suo turno iniziava di giorno al ristorante Senso e continuava fino alle prime ore del mattino al bar Le Constellation ", ha rivelato il legale.

