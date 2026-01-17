A Crans-Montana, Cyane Panine, cameriera del bar Le Constellation, avrebbe intenzione di intentare una causa ai proprietari del locale, i coniugi Moretti, per presunto sfruttamento. La notizia, riportata dalla Bild, riguarda la sua volontà di agire legalmente prima della tragica morte nell’incendio di Capodanno. La vicenda evidenzia questioni di possibile sfruttamento sul luogo di lavoro, ora al centro dell’attenzione pubblica e investigativa.

Secondo quanto riportato dalla Bild, la cameriera del bar di Crans-Montana Le Constellation Cyane Panine, morta nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno, voleva fare causa ai coniugi Moretti, proprietari del locale, per sfruttamento. Secondo l’avvocato dei genitori, Cyane aveva già presentato una denuncia al tribunale del lavoro nel 2024 in merito alle condizioni di lavoro a cui era costretta. La cameriera sarebbe stata dichiarata esausta sia mentalmente che fisicamente. “Nel 2025, confidò ai suoi genitori che doveva lavorare senza sosta giorno dopo giorno. Il suo turno iniziava di giorno al ristorante ‘Senso’ e continuava fino alle prime ore del mattino al bar ‘Le Constellation'”, ha affermato l’avvocato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, media: Cyane Panine voleva fare causa ai Moretti per sfruttamento

Leggi anche: Crans-Montana, i Moretti contro Cyane Panine: “Non doveva salire sulle spalle con le candele pirotecniche”

Leggi anche: Crans Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti: «Lavoravano con passione, gli estintori c?erano». Quella sera era lì

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Crans-Montana, la reazione del cane di Cyane Panine all'arrivo della sua bara; Crans-Montana, cameriere sulle spalle dei colleghi per lo spettacolo pirotecnico: il ruolo di Jessica Moretti; Cyane Panine, la cameriera morta a Crans-Montana: «La sera della strage non avrebbe dovuto servire ai tavoli». Il giro del mondo in barca, la relazione con il «figlioccio» di Moretti; Crans-Montana, i genitori della cameriera con il casco: Cyane morta per una porta sbarrata.

Crans-Montana, così il cane di Cyane Panine reagisce all'arrivo della bara della cameriera - Una persona lo tiene alla pettorina, ma probabilmente avrebbe voluto avvicinarsi lì dove è custodito il corpo della persona ... lastampa.it