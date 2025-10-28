Lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento chiude la strada in centro

Ferraratoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire lo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento, a cura di Hera, da mercoledì 29 sarà chiuso al transito il tratto di via Scandiana tra via Formignana-Caneva e via Camposabbionario. Sono ammessi al transito nel tratto interessato dai lavori solo i mezzi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

