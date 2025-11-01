Esproprio della discordia | Comune stanzia 800mila euro per chiudere una causa infinita
TORRE SANTA SUSANNA - La giunta comunale di Torre Santa Susanna ha stanziato la somma di 850mila euro per chiudere un contenzioso che si trascina fin dagli anni '80. L'infinita battaglia a suon di carte bollate ha contrapposto l'ente pubblico al proprietario di un terreno in via Carabiniere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
