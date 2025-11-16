Cantieri a Bologna come cambia la viabilità | mappa dei lavori dal 17 novembre

Tra chiusure notturne sulla tangenziale, lavori su A13 e A14 e avanzamento dei lavori per il tram, la prossima settimana porta una serie di cambiamenti alla circolazione in città e nel nodo autostradale. Tutti gli interventi in programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cantieri a Bologna, come cambia la viabilità: mappa dei lavori dal 17 novembre - Tra chiusure notturne sulla tangenziale, lavori su A13 e A14 e avanzamento dei lavori per il tram, la prossima settimana porta una serie di cambiamenti alla circolazione in città e nel nodo autostrada

I cantieri del tram a Bologna: come proseguono i lavori - Il cuore della trasformazione urbana resta il grande cantiere della tranvia, con interventi simultanei sulle < ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Altri lavori sulla linea Verde del tram, due nuovi parcheggi in vista: cambia la viabilità nei cantieri del Nord di Bologna - Avanzano i lavori della Linea Verde: due nuovi parcheggi, cambi di fase nei cantieri e asfaltature tra Bolognina e centro. Si legge su gazzettadibologna.it

