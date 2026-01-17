Laura Pirovano si è classificata sesta nella discesa libera femminile a Tarvisio, Italia. Nonostante un buon risultato, l’atleta ha espresso una certa frustrazione per non aver potuto fare di più, commentando di preferire concentrarsi sulle prossime gare, che rappresentano le ultime prima delle Olimpiadi. Un risultato che testimonia l’impegno e la volontà di migliorarsi in vista delle sfide più importanti.

Laura Pirovano si classifica sesta nella discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia: l’azzurra, nonostante il buon piazzamento, non appare soddisfatta ai microfoni di Rai 2 HD, preferendo guardare alle prossime gare, le ultime prima delle Olimpiadi. L’ analisi dell’azzurra: “ Sono abbastanza contenta, perché viste le condizioni generali sapevo che avrei fatto fatica e quindi per ora sono ancora sesta, quindi sono abbastanza contenta. È un po’ frustrante quando si arriva in fondo e sai, dentro di te, che non riusciresti a fare niente di più, ma comunque il risultato non viene “. L’italiana guarda alle prossime gare: “ Crans Montana mi piace molto, quindi non vedo l’ora di essere là e comunque spero di portare a casa un buon risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano: “Frustrante arrivare in fondo e sapere di non poter fare di più”

Leggi anche: Laura Pirovano: “Peccato per un errore, ma ho attaccato di più rispetto a ieri”

Leggi anche: Sofia Goggia e Laura Pirovano in evidenza nella seconda prova di discesa a St.Moritz

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Laura Pirovano: “Frustrante arrivare in fondo e sapere di non poter fare di più” - Laura Pirovano si classifica sesta nella discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia: l'azzurra, nonostante il buon piazzamento, non appare ... oasport.it