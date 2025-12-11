sofia goggia e laura pirovano in evidenza nella seconda prova di discesa a stmoritz

Nella seconda e ultima prova di discesa a St. Moritz, Sofia Goggia e Laura Pirovano si distinguono, confermando il loro talento. L'evento, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, vede l’Italia rafforzare la propria posizione con prestazioni significative.

Arrivano conferme importanti per l’Italia al termine della seconda, ed ultima, prova della discesa di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “Corviglia” con condizioni meteo che parlavano di temperatura di -1°, visibilità piatta e neve compatta, Joana Haelen, scesa con il pettorale numero 56, ha messo a segno il miglior tempo, ma a breve distanza troviamo Sofia Goggia e Laura Pirovano che fanno ben sperare in occasione delle gare del weekend. L’allenamento ha vissuto un momento drammatico, ovvero la brutta caduta di Michelle Gisin che sembra essersi infortunata in maniera seria al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Oasport.it