Laura Pirovano | Peccato per un errore ma ho attaccato di più rispetto a ieri

Laura Pirovano conferma il suo buon stato di forma nella seconda discesa libera di St. Anton, migliorando le sue prestazioni rispetto a ieri. Nonostante un errore, l'atleta si distingue per l'attacco più deciso, mantenendosi tra le prime posizioni. L’appuntamento con il primo podio in Coppa del Mondo rimane rinviato, ma le sue prestazioni continuano a promettere bene.

Buona prestazione ma appuntamento ancora rinviato con il primo podio in Coppa del Mondo per Laura Pirovano, che si conferma in top10 anche nella seconda discesa libera di St.Moritz dopo l'ottavo posto di ieri al debutto stagionale in velocità. La 28enne azzurra ha rimediato un distacco di 76 centesimi dalla vincitrice tedesca Emma Aicher e di 47 centesimi dalla terza piazza di Sofia Goggia, pagando a caro prezzo un piccolo errore ma dimostrandosi una delle migliori in assoluto nella parte più tecnica del tracciato. " Sono andata un po' meglio di ieri. Sono riuscita ad attaccare un po' di più, peccato per un errore che ho fatto nella parte finale dove secondo me ho perso un po'.

Mi mangio il cappello se in questa stagione Laura Pirovano non centra il primo podio in Coppa del Mondo

E' tempo di velocità a Sankt Moritz, con la prima delle due discese che aprono la stagione delle specialiste: nove azzurre in pista, Nicol Delago la prima con il 3 poi toccherà a Laura Pirovano (10) in ottima forma e con l'obiettivo del primo podio in CdM, mentre -