L' attacco pro Pal e l' inserimento nella lista di proscrizione sionista | la nostra giornalista Sorrentino ancora nel mirino

A Milano si sono svolti nuovi cortei a sostegno di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia, arrestato con l'accusa di collegamenti con Hamas. La manifestazione ha attirato attenzione anche sull'inserimento di alcuni attivisti nella lista di proscrizione

Ennesimo corteo proPal a Milano, che in queste settimane viene organizzato principalmente per chiedere la scarcerazione di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia, arrestato perché sospettato di essere il capo della cellula italiana di Hamas. Le manifestazioni per la Palestina hanno perso strutturalmente vigore ma riescono comunque a portare in piazza diverse centinaia di persone, che si sono rese protagoniste anche oggi di un momento di tensione contro i giornalisti che, da quando sono iniziati i cortei li seguono e li racconto. La settimana scorsa la collega Giulia Sorrentino è stata aggredita dai pro Hannoun e in queste settimane le attenzioni "pericolose" nei suoi confronti sono in aumento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'attacco pro Pal e l'inserimento nella lista di proscrizione "sionista": la nostra giornalista Sorrentino ancora nel mirino Leggi anche: L'attacco pro Pal e l'inserimento nella lista di proscrizione "sionista": la nostra giornalista Sorrentino nel mirino Leggi anche: Mo: Montaruli, 'attacco a Sorrentino perchè fatta luce su pro-Pal' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L'attacco pro Pal e l'inserimento nella lista di proscrizione "sionista": la nostra giornalista Sorrentino nel mirino - Dopo l'aggressione subita dai pro Pal, che hanno caccialo Giulia Sorrentino dal corteo, i sostenitori di Hannoun sono tornati a farsi sentire e il (nuovo) Partito Comunista Italiano l'ha esposta nella ... ilgiornale.it

Mo: Montaruli, 'attacco a Sorrentino perchè fatta luce su pro-Pal' - "La nostra piena solidarietà a Giulia Sorrentino che oggi subisce un attacco solo perché, grazie alle inchieste portate avanti da lei e dal suo direttore, si è fatta finalm ... iltempo.it

Enzo Iacchetti condanna l’attacco a La Stampa: “Si credono Pro-Pal e invece sono Pro-Pirla” - Enzo Iacchetti è tornato a È sempre Cartabianca e attacca chi ha assaltato La Stampa: “Non sono Pro- fanpage.it

