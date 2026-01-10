Mo | Montaruli ' attacco a Sorrentino perchè fatta luce su pro-Pal'
Mo Montaruli esprime solidarietà a Giulia Sorrentino, criticando l’attacco subito in seguito alle sue inchieste sulla galassia pro-Pal. La dichiarazione sottolinea l’importanza del lavoro giornalistico nel fare chiarezza su questioni complesse, evidenziando come sia fondamentale rispettare il ruolo dell’informazione e il diritto di cronaca senza cadere in attacchi o intimidazioni.
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La nostra piena solidarietà a Giulia Sorrentino che oggi subisce un attacco solo perché, grazie alle inchieste portate avanti da lei e dal suo direttore, si è fatta finalmente luce sulla galassia pro-Pal, una verità evidentemente scomoda per chi anziché scendere in piazza dovrebbe solo prendere le distanze”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
