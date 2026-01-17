L' attacco pro Pal e l' inserimento nella lista di proscrizione sionista | la nostra giornalista Sorrentino nel mirino

Una recente manifestazione a Milano, a sostegno di Mohammad Hannoun, ha suscitato polemiche e critiche. La giornalista Sorrentino si trova ora al centro di un dibattito, dopo aver segnalato l'evento e il suo inserimento nella lista di proscrizione

Ennesimo corteo proPal a Milano, che in queste settimane viene organizzato principalmente per chiedere la scarcerazione di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia, arrestato perché sospettato di essere il capo della cellula italiana di Hamas. Le manifestazioni per la Palestina hanno perso strutturalmente vigore ma riescono comunque a portare in piazza diverse centinaia di persone, che si sono rese protagoniste anche oggi di un momento di tensione contro i giornalisti che, da quando sono iniziati i cortei li seguono e li racconto. La settimana scorsa la collega Giulia Sorrentino è stata aggredita dai pro Hannoun e in queste settimane le attenzioni "pericolose" nei suoi confronti sono in aumento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'attacco pro Pal e l'inserimento nella lista di proscrizione "sionista": la nostra giornalista Sorrentino nel mirino Leggi anche: Mo: Montaruli, 'attacco a Sorrentino perchè fatta luce su pro-Pal' Leggi anche: Nuovo partito comunista: ennesima, indegna lista di proscrizione. Nel mirino: politici, giornalisti, manager e tante donne La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mo: Montaruli, 'attacco a Sorrentino perchè fatta luce su pro-Pal' - "La nostra piena solidarietà a Giulia Sorrentino che oggi subisce un attacco solo perché, grazie alle inchieste portate avanti da lei e dal suo direttore, si è fatta finalm ... iltempo.it

Enzo Iacchetti condanna l’attacco a La Stampa: “Si credono Pro-Pal e invece sono Pro-Pirla” - Enzo Iacchetti è tornato a È sempre Cartabianca e attacca chi ha assaltato La Stampa: “Non sono Pro- fanpage.it

Bologna, giovani pro Pal ancora all'attacco della magistratura - Se la prendono con la magistratura italiana (che sta indagando sulla cupola di Hamas in Italia e che ha condotto insieme alle nostre forze di polizia un’inchiesta che finora ha portato all’arresto di ... msn.com

