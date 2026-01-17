L’Aquila Capitale | non un regalo ma il frutto di una lunga semina Il lavoro testardo del sindaco Biondi
L’Aquila Capitale rappresenta il risultato di un percorso di rinascita, costruito con impegno e determinazione. Il lavoro del sindaco Biondi ha saputo coniugare tradizione e modernità, puntando a un futuro sostenibile e solido. Questa trasformazione nasce da una lunga semina, che ha portato a una visione condivisa di riscatto e crescita, simbolo di una comunità che guarda avanti con fiducia e consapevolezza.
Parola d’ordine rinascita dalle macerie e visione. Sguardo al futuro e sintesi tra tradizione e modernità che ha il sapore di una sfida vinta con la testardaggine degli abruzzesi e lo slancio prospettico frutto di una lunga semina. L’Aquila Capitale della Cultura 2026, inaugurata oggi tra emozione e orgoglio davanti alle massime istituzioni, non è un ‘regalo’ piovuto dal cielo né una fortuita casualità. È il riconoscimento di un lavoro quotidiano, spesso poco appariscente, che viene da lontano. Un impegno poggiato sulle indubbie capacità dell’amministrazione comunale guidata da Pierluigi Biondi e della Regione Abruzzo nelle mani del governatore Marco Marsilio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
L'Aquila Capitale della Cultura 2026. Oggi la cerimonia di inaugurazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’inviato #GR1Valentino Russo. - facebook.com facebook
L'Aquila Capitale della Cultura 2026. “L’Aquila aveva già vinto la sua sfida, superando la ferita, il dolore del terremoto. Arriva a questo appuntamento pronta”, così il ministro della Cultura Alessandro Giuli x.com
