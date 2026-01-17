L’Aquila Capitale | non un regalo ma il frutto di una lunga semina Il lavoro testardo del sindaco Biondi

L’Aquila Capitale rappresenta il risultato di un percorso di rinascita, costruito con impegno e determinazione. Il lavoro del sindaco Biondi ha saputo coniugare tradizione e modernità, puntando a un futuro sostenibile e solido. Questa trasformazione nasce da una lunga semina, che ha portato a una visione condivisa di riscatto e crescita, simbolo di una comunità che guarda avanti con fiducia e consapevolezza.

