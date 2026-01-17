Sei morto? | il boom internazionale ell’app cinese che avverte gli altri se sei ancora vivo

Un’app cinese sta attirando attenzione a livello internazionale: “Sei morto?”. Questa applicazione permette agli utenti di segnalare la propria condizione di vita, generando discussioni sulla privacy e sull’uso dei dati. L’app, molto popolare in Cina, ha conquistato le prime posizioni nelle classifiche di download e sta suscitando interesse anche fuori dai confini nazionali, aprendo un dibattito sulle nuove modalità di comunicazione digitale.

In Cina c'è un' applicazione per smartphone che sta facendo discutere da giorni. Non solo in patria, dove è stata scaricata migliaia e migliaia di volte, raggiungendo per altro la vetta della classifica delle app di servizi a pagamento, ma anche all'estero. Sileme, traducibile in inglese come " Are You Dead? ", e cioè " Sei morto? ", nasce con un intento ben preciso: aiutare le persone che vivono da sole a confermare di essere ancora vive. Funziona così: l'utente si registra e ogni giorno, o comunque entro un lasso di tempo da lui stabilito, deve cliccare su un grande pulsante che appare al centro dello schermo per dimostrare di non essere morto.

Vivi da solo? Un’app ti controlla per sapere se sei vivo o morto. Come funziona - In Cina è boom di download per “Sile me” , nota anche come “Sei morto? innovazione.tiscali.it

