In Cina, l’app “Sei morto?” sta attirando molta attenzione. Ogni 48 ore, invita gli utenti a confermare di essere ancora vivi. In assenza di risposta, invia automaticamente un messaggio ai contatti di emergenza. Questa applicazione, conosciuta come Sile Me, rappresenta un nuovo strumento di sicurezza personale, adottato da molti per monitorare la propria presenza e garantire un intervento tempestivo in caso di inattività.

Roma, 15 gennaio 2026 – In Cina è salita in vetta alle classifiche l’ app chiamata “ Sei morto? ” (in cinese Sile Me o “Are You Dead?”), che chiede agli utenti di confermare la propria presenza ogni due giorni e, in caso di mancata risposta, invia automaticamente un messaggio ai contatti di emergenza. Il fenomeno riflette non solo tecnologie digitali originali, ma anche trasformazioni demografiche e sociali profonde. Un’idea semplice e inquietante conquista gli utenti. L’app più scaricata in Cina negli ultimi giorni è tanto semplice quanto provocatoria: si chiama “Sei morto?” o Sile Me e chiede all’utente di confermare di essere vivo entro 48 ore tramite un semplice check sullo schermo dello smartphone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Cina spopola “Sei morto?”, l’app che ogni 48 ore ti chiede se sei ancora vivo

