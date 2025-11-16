Tifo Sinner la ‘redenzione’ di Bruno Vespa
(Adnkronos) – "E' più forte di me. Sto tifando Sinner.". Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un 'carota boy' e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l'azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
