Tifo Sinner la ‘redenzione’ di Bruno Vespa

Periodicodaily.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "E' più forte di me. Sto tifando Sinner.". Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un 'carota boy' e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l'azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.  Il post . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

tifo sinner 8216redenzione8217 bruno“Tifo Sinner”, la ‘redenzione’ di Bruno Vespa - Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. pianetagenoa1893.net scrive

La pace tra Sinner e Bruno Vespa a Le Iene, il giornalista: “Tifo per lui ma doveva giocare la coppa Davis” - In un servizio che andrà in onda nella puntata di oggi, 26 settembre, Stefano Corti incontra il giornalista per chiedergli ... Come scrive fanpage.it

“Lo tifo, ma deve giocare la Coppa Davis”: Vespa torna ancora su Sinner. E l’azzurro firma una bandiera: “A Bruno, con affetto” - Il giornalista nei giorni scorsi aveva attaccato Jannik Sinner per due volte su X dopo ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Tifo Sinner 8216redenzione8217 Bruno