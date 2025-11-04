Katia Follesa in doppia replica al Teatro Corso con No vabbè mi adoro

Una comicità travolgente, anche senza lo storico partner Angelo Pisani. Katia Follesa torna sul palco per la prima volta da sola con il nuovo spettacolo No vabbè mi adoro, in scena in doppia replica al Teatro Corso di Mestre il 13 e 14 novembre alle ore 21.15.Attrice comica amatissima, volto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

