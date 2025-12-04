Uccisa con un tubo di ferro | trovato il marito in fuga ferito ma vivo Sadjide era un angelo
Monte Roberto (Ancona), 4 dicembre 2025 – Poco dopo le 18 Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, irreperibile sin dal momento della scoperta del corpo esanime della donna, all'esito di serrate ricerche estese ad ampio raggio dai militari dell'Arma, è stato rinvenuto riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia del territorio di Matelica (Macerata). I sanitari del 118 intervenuti, stanno provvedendo a stabilizzarlo. La sua autovettura, una Smart bianca, è stata trovata nei pressi del luogo di ritrovamento dell'uomo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. “Non voleva distruggere la sua famiglia, per questo Sadjide lo aveva riaccolto in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
