Lambacher sul podio a Nova Ponente | secondo posto nel doppio di Coppa del Mondo

A Nova Ponente, nella tappa di Coppa del Mondo, Matthias e Peter Lambacher si sono classificati al secondo posto nel doppio maschile. La gara ha confermato la buona forma degli atleti italiani, che hanno concluso con un risultato di rilievo, sfiorando la vittoria di pochi centesimi. Un risultato positivo che apre prospettive interessanti per il prosieguo della stagione.

Ottimo avvio per l'Italia nella tappa altoatesina di Coppa del Mondo: Matthias e Peter Lambacher conquistano il secondo posto nel doppio maschile a Nova Ponente, sfiorando la vittoria per pochi centesimi. La tappa di Coppa del Mondo di slittino alpino a Nova Ponente, in provincia di Bolzano, si apre con un risultato di prestigio per la nazionale italiana. Matthias e Peter Lambacher hanno infatti chiuso al secondo posto nel doppio maschile, confermandosi tra le coppie più competitive del circuito internazionale.

