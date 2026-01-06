La passione per la musica e la laurea in Statistica | chi era Alessandro Ambrosio il capotreno ucciso a Bologna

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato vittima di un tragico episodio avvenuto nella stazione di Bologna. Con una passione per la musica e una laurea in Statistica, Ambrosio rappresentava un professionista stimato e rispettato. La sua morte, causata da un uomo senza fissa dimora, ha suscitato grande cordoglio nella comunità. La ricerca dell'aggressore prosegue per fare chiarezza sull'accaduto.

Aveva 34 anni il capotreno Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso in stazione a Bologna da un 36enne senza fissa dimora attualmente ricercato. Il giovane era un grande appassionato di musica ed era laureato in Statistica. Aveva deciso di lavorare come capotreno come il papà, andato in pensione poco tempo fa.

