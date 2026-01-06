Chi era Alessandro Ambrosio il capotreno ucciso | l’amore per la musica il volley e il lavoro del padre

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni originario di Calcara di Valsamoggia, era una persona apprezzata nella comunità locale. Oltre al lavoro, amava la musica e praticava il volley. La sua scomparsa, avvenuta recentemente, ha suscitato grande dolore tra familiari e amici, che lo ricordano come un uomo semplice e dedicato. Questa vicenda evidenzia l’importanza di valori come l’impegno e la convivialità nella vita quotidiana.

Bologna, 6 gennaio 2026 – "Ambro era uno di noi ". Alessandro Ambrosio, 34 anni, viveva a Calcara di Valsamoggia. Volto conosciuto ad Anzola, frequentava spesso il Centro culturale anzolese, dove suonava in una band come chitarrista. Lo chiamavano 'Ambro' e "Ambro era tante altre cose". Capotreno di Trenitalia, ex pallavolista alla Pallavicini. Amava la musica ed era "un ragazzo gentile, di animo buono, sempre ironico ". L' aggressione di ieri pomeriggio, intorno alle 18,30, in viale Pietramellara, non distante dalla stazione dei treni di Bologna, gli ha tolto ogni sogno.

