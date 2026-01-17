La voce del quartiere | Tanti abusivi e si sa Ma nessuno fa nulla

Nel quartiere Aler, la mattina si risveglia con il via vai di famiglie che accompagnano i bambini a scuola. Tra le vie, si percepiscono alcune criticità, come la presenza di attività non autorizzate, che però sembrano rimanere senza intervento. Un quadro quotidiano che riflette le sfide di una comunità che cerca di riproporsi, mantenendo il ritmo di sempre e affrontando le proprie complessità.

Sono da poco passate le otto del mattino quando il quartiere Aler torna lentamente a ripopolarsi. Le mamme e i papà accompagnano i figli alla scuola primaria e alla vicina materna, attraversando via Peonia, passaggio obbligato per chi vive nella zona. Proprio lì, accanto all’area ancora transennata, con le masserizie sparse a terra, in molti passano senza sapere davvero cosa sia accaduto durante la notte. Non tutti sanno che poche ore prima, in quella palazzina popolare, un uomo di circa 70 anni ha perso la vita. Eppure, una cosa nel quartiere la sanno tutti: in quell’edificio, al quarto piano, da tempo si verificavano problemi e situazioni di tensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

