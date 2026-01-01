Chi sono i dispersi italiani nella strage in Svizzera la madre del 16enne Giovanni Tamburi | Nessuno sa nulla

Nella tragedia di Capodanno in Svizzera risultano dispersi il 16enne Giovanni Tamburi e altri italiani. La madre del ragazzo ha dichiarato di aver appreso che lui sarebbe scappato dopo l'incendio, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua sorte. La vicenda resta avvolta nel mistero e le autorità continuano le ricerche per chiarire quanto accaduto.

Nella strage di Capodanno in Svizzera disperso il 16enne Giovanni Tamburi, la madre: "Un amico mi ha detto che sono scappati dopo che è scoppiato l'incendio, poi a un certo punto non l'ha più visto".

Il controsoffitto che ha preso fuoco, le uscite troppo strette, i giovani italiani dispersi: la strage di Crans Montana - Il rogo si sarebbe scatenato da candele pirotecniche infilate nelle bottiglie. avvenire.it

Crans-Montana: 15 italiani feriti, 16 dispersi. La mamma di Giovanni Tamburini: «Mio figlio 16enne non si trova, aiutatemi» - Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani «al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, ... msn.com

Il numero degli italiani dispersi nel rogo a Crans Montana sale a 16. Lo riferisce il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani che domani si potrebbe recare sul posto. Gli ustionati "vengono trasportati in diversi ospedali e molti non sono - facebook.com facebook

