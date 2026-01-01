Chi sono i dispersi italiani nella strage in Svizzera la madre del 16enne Giovanni Tamburi | Nessuno sa nulla

Nella strage di Capodanno in Svizzera, il 16enne Giovanni Tamburi risulta disperso. La madre, intervistata, ha dichiarato di non avere ancora informazioni certe, aggiungendo che un amico le ha riferito che Giovanni e altri sono scappati dopo l’incendio, ma successivamente hanno smesso di essere rintracciabili. La vicenda rimane ancora senza dettagli ufficiali, lasciando aperti molti interrogativi sulla sorte dei dispersi italiani coinvolti.

Nella strage di Capodanno in Svizzera disperso il 16enne Giovanni Tamburi, la madre: "Un amico mi ha detto che sono scappati dopo che è scoppiato l'incendio, poi a un certo punto non l'ha più visto".

Strage di Capodanno in Svizzera, almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: "Una quindicina di italiani negli ospedali, 16 i dispersi" - Strage ad una festa di Capodanno nella famosa località sciistica svizzera di Crans Montana. affaritaliani.it

Il controsoffitto che ha preso fuoco, le uscite troppo strette, i giovani italiani dispersi: la strage di Crans Montana - Il rogo si sarebbe scatenato da candele pirotecniche infilate nelle bottiglie. avvenire.it

Ci sono "12-15 italiani trovati in ospedale e altrettanti sono i dispersi". Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani collegato con Retequattro. - facebook.com facebook

