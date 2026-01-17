La Vanoli inizia il girone di ritorno a Trento Si ferma Burns reparto lunghi in emergenza

La Vanoli si prepara ad affrontare Trento nel primo impegno del girone di ritorno, con alcune assenze importanti, tra cui quella di Burns, e un reparto lunghi in emergenza. Un anno fa, iniziò con una sorpresa, quando Pierluigi Brotto debuttò sulla panchina della squadra, sconfiggendo la capolista guidata da Paolo Galbiati. Ora, l’obiettivo è ripetere un percorso positivo, affrontando la sfida con attenzione e determinazione.

Un anno fa, fu la notte dell'esordio di Pierluigi Brotto sulla panchina del fanalino di coda, che sorprese la capolista dell'ex Paolo Galbiati. Oggi, Trento rappresenta per Cremona un banco di prova vero, e non solo perché apre il girone di ritorno. La Vanoli arriva dal ko di Udine e si misura con una Dolomiti Energia che ha appena ritrovato slancio in EuroCup contro il Panionios: contesto ideale per capire quanto i biancoblu sappiano reggere l'urto quando il ritmo si alza e i dettagli pesano. L'andata racconta che Cremona può far male: il 6 novembre 2025, 92-83 biancoblu con Veronesi (23 punti e 5 rimbalzi), Anigbogu (13 punti e 13 rimbalzi) e Casarin (10 punti, 5 rimbalzi e 10 assist) a guidare una partita di personalità.

