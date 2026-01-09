Inizia il girone di ritorno | la Italbio Energy NP Monteroni ospita AP Monopoli
Inizia il girone di ritorno per la Italbio Energy NP Monteroni, che affronta in casa l'AP Monopoli. Dopo la recente vittoria che ha rafforzato la fiducia del team, questa partita rappresenta un'occasione importante per continuare il percorso di crescita. La sfida si svolge nello stadio di Monteroni, offrendo ai tifosi l’opportunità di sostenere i loro colori in un match che si preannuncia equilibrato e intenso.
. Dopo il successo ottenuto nella scorsa partita dove i gialloblù hanno conquistato una vittoria che dà morale, il girone di ritorno si apre con un match casalingo tutt’altro che banale per la Italbio Energy NP. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
