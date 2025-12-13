Inizia da Chieri il girone di ritorno del Bisonte Firenze

Il girone di ritorno della Serie A1 Tigotà di pallavolo prende il via con una sfida tra Il Bisonte Firenze e Reale Mutua Fenera Chieri ’76. L’appuntamento è questa sera alle 20,30 al PalaFenera di Chieri, in un anticipo televisivo della quattordicesima giornata, segnando l’inizio di una nuova fase di stagione per le due squadre.

FIRENZE – Via al girone di ritorno per Il Bisonte Firenze, che stasera (13 dicembre) alle 20,30, nell’anticipo televisivo della quattordicesima giornata della serie A1 Tigotà, è atteso al PalaFenera di Chieri dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Continua la serie di partite ravvicinate con le big five della classifica: nelle ultime cinque le bisontine hanno affrontato Milano, Conegliano e Novara, e domani tocca a Chieri, che ha chiuso il girone d’andata con uno splendido terzo posto. Un’altra montagna difficile da scalare per Firenze, che comunque, al di là degli ultimi cinque ko di fila, è stata protagonista di una discreta prima metà di campionato, conclusa al nono posto a – 2 dall’ottavo e a + 3 sulla zona retrocessione: adesso l’obiettivo è interrompere quanto prima la striscia negativa, e Il Bisonte ci proverà già stasera, in una partita in cui non avrà nulla da perdere e in cui dovrà cercare di tornare ai livelli prestativi di qualche settimana fa. Corrieretoscano.it

